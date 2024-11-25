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В России оценили влияние виртуальной реальности на сферу туризма

Специалист Ромашкин: виртуальная реальность делает сферу туризма удобнее

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Shutterstock/FOTODOM

Современные технологии позволяют сделать сферу туризма удобнее и эффективнее для путешественников. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин, передает Pravda.Ru.

По его словам, виртуальная реальность влияет не только на внутренний туризм, но и на зарубежный. Так, например, туристы могут воспользоваться картографическими или экскурсионными сервисами, отметил эксперт.

«Я всегда, например, смотрю, где что расположено, открываю карты, могу в интернете открывать, смотрю, где какие-то памятники, куда лучше мне пойти. Конечно же, основа хорошего путешествия — это владение информацией о маршруте, о достопримечательностях, отелях, ресторанах и так далее», — сказал Ромашкин.

Результаты голосования, опубликованные на портале US News & World Report, до этого показали, что Бразилия стала лучшей страной для приключенческого туризма. Голосовавшие за нее люди связали свой выбор с разнообразием направлений для активного отдыха в этой республике. В том числе речь идет о возможности заняться скалолазанием, рафтингом, кайтсерфингом или прыгнуть с парашютом.

Ранее сообщалось, что Испания будет работать над налаживанием туризма с Россией.

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