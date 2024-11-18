Московский пенсионер испугался обвинений в госизмене и отдал мошенникам 24 млн рублей

В Москве пожилой мужчина потерял 24 млн рублей, доверившись мошенникам. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, в начале ноября с 72-летним москвичом связался неизвестный, который представился его «знакомым». Он предупредил о скором звонке «силовика», с которым нужно будет пообщаться якобы в рамках проверки предприятия, где раньше работал пенсионер.

Через несколько часов с россиянином на связь вышел «следователь ФСБ», который обвинил мужчину в госизмене. Затем с пенсионером общался уже «майор ФСБ», убедивший москвича, что с его счетов якобы переводились деньги украинским боевикам.

После этого пенсионеру позвонила «сотрудница Центробанка», которая убедила москвича перевести деньги на «безопасный счет». Обманутый мужчина последовал инструкциям аферистов и начал отдавать снятые со счетов деньги курьерам мошенников, встречаясь с ними в возле банка, в сквере и у магазина. Всего россиянин отдал преступникам более 24 млн рублей.

Ранее пожилой россиянин передал мошенникам 44 млн рублей по кодовому слову.