Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Московский пенсионер испугался обвинений в госизмене и отдал мошенникам 24 млн рублей

РЕН ТВ: в Москве пенсионер доверился мошенникам и потерял 24 млн рублей

close
Ilya Naymushin/Reuters

В Москве пожилой мужчина потерял 24 млн рублей, доверившись мошенникам. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, в начале ноября с 72-летним москвичом связался неизвестный, который представился его «знакомым». Он предупредил о скором звонке «силовика», с которым нужно будет пообщаться якобы в рамках проверки предприятия, где раньше работал пенсионер.

Через несколько часов с россиянином на связь вышел «следователь ФСБ», который обвинил мужчину в госизмене. Затем с пенсионером общался уже «майор ФСБ», убедивший москвича, что с его счетов якобы переводились деньги украинским боевикам.

После этого пенсионеру позвонила «сотрудница Центробанка», которая убедила москвича перевести деньги на «безопасный счет». Обманутый мужчина последовал инструкциям аферистов и начал отдавать снятые со счетов деньги курьерам мошенников, встречаясь с ними в возле банка, в сквере и у магазина. Всего россиянин отдал преступникам более 24 млн рублей.

Ранее пожилой россиянин передал мошенникам 44 млн рублей по кодовому слову.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами