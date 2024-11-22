В Челябинской области задержали местного жителя за призывы к терроризму

Сотрудники УФСБ в Челябинской области задержали мужчину, который продвигал экстремистские и террористические идеи. Об этом пишет Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По данным ведомства, 45-летний мужчина поддерживает радикальные взгляды и опубликовал в соцсетях комментарии с призывами к терактам и насилию против полиции.

Против нарушителя возбуждено уголовное дело за публичные призывы к терроризму и экстремизму. Сейчас проходят следственные действия для сбора доказательств и выяснения других возможных нарушений с его стороны.

Этим же утром жителю Шуи в Ивановской области огласили приговор за подготовку к госизмене и призывы к терактам. По данным ФСБ, 30-летний мужчина сам связался с представителем иностранной спецслужбы через запрещенную в России соцсеть. Он собирался приехать на Украину и воевать против ВС РФ. Для этого он купил предметы военной экипировки. Однако его задержали.

Ранее московский пенсионер испугался обвинений в госизмене и отдал мошенникам 24 млн рублей.