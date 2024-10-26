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Кузбасский школьник сбежал из дома из-за запрета смотреть телевизор

В Кемеровской области школьник сбежал из дома, чтобы проучить мать

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Shutterstock

В Березовском сотрудники полиции нашли и вернули матери 12-летнего мальчика, который ночью сбежал из дома. Об этом сообщает УМВД Кемеровской области.

В правоохранительные органы поздно ночью обратилась 47-летняя жительница Березовского. Женщина сообщила, что легла спать, а проснувшись около трех часов ночи, обнаружила, что ее 12-летний сын пропал из дома.

Сотрудники полиции незамедлительно организовали масштабные поисковые мероприятия. Школьника нашли утром около железнодорожного переезда, противоправных действий в отношении него не совершалось. Несовершеннолетний объяснил полицейским, что сбежал из дома, чтобы «проучить» мать, которая запретила ему смотреть ночью телевизор и пообещала отобрать телефон. Мальчика вернули родителям, проводится проверка.

До этого сообщалось, что во Владивостоке девятилетняя девочка разбила дома вазу, испугалась гнева родителей и сбежала. Ребенка нашли в городе Артем, она купила билет на междугородний автобус, доехала до Артема, заблудилась и бесцельно бродила по городу, пока ее не увидели полицейские.

Ранее двое детей сбежали из детского сада в Хабаровском крае.

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