Двое российских школьников отравились растительными наркотиками

В Ростовской области полицейские устанавливают обстоятельства отравления двоих малолетних детей, предположительно, наркотическими веществами. Об этом сообщает Telegram-канал «Че по Ростову?».

Инцидент произошел в Дубровском районе области. Детей семи и девяти лет с признаками наркотического опьянения доставили в местную больницу. По предварительной информации, несовершеннолетние употребили дурман-траву.

Дети постоянно проживают на хуторе Присальский. Полицейские выясняют, каким образом запрещенное вещество оказалось в распоряжении мальчиков.

До этого в Нижнем Новгороде следователи начали проверку в отношении семьи ребенка, который отравился спрятанными в булке наркотиками.

Ранее в Свердловской области ребенка госпитализировали с отравлением наркотиками.