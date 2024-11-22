Двое российских школьников отравились растительными наркотиками

В Ростовской области полицейские устанавливают обстоятельства отравления двоих малолетних детей, предположительно, наркотическими веществами. Об этом сообщает Telegram-канал «Че по Ростову?».
Инцидент произошел в Дубровском районе области. Детей семи и девяти лет с признаками наркотического опьянения доставили в местную больницу. По предварительной информации, несовершеннолетние употребили дурман-траву.
Дети постоянно проживают на хуторе Присальский. Полицейские выясняют, каким образом запрещенное вещество оказалось в распоряжении мальчиков.
До этого в Нижнем Новгороде следователи начали проверку в отношении семьи ребенка, который отравился спрятанными в булке наркотиками.
Ранее в Свердловской области ребенка госпитализировали с отравлением наркотиками.