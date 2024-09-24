В СК сообщили о пресечении ячейки террористов в нижегородской колонии

В Нижегородской области пресечена деятельность экстремистов, которые образовали террористическую ячейку.в колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета по Нижегородской области.

«По версии следствия, осужденные, находясь на территории ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Нижегородской области, предприняли попытки вступления в религиозное экстремистское объединение <...> и активно принимали участие в нем, пропагандируя радикальные религиозные догматы указанного объединения среди осужденных», — сообщили в нижегородском Следкоме.

Также в СК сообщили, что осужденные с августа по сентябрь готовили побег с применением запрещенных предметов. На стадии планирования этот побег был пресечен совместной работой сотрудников СК России, УФСБ России, ГУФСИН России и ГУ МВД России по Нижегородской области.

До этого стало известно о попытке теракта в нижегородской колонии.

Ранее сообщалось о бунте в колонии в Казахстане.