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В СК сообщили о пресечении ячейки террористов в нижегородской колонии

СК: в Нижегородской области пресечена деятельность экстремистов

В Нижегородской области пресечена деятельность экстремистов, которые образовали террористическую ячейку.в колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета по Нижегородской области.

«По версии следствия, осужденные, находясь на территории ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Нижегородской области, предприняли попытки вступления в религиозное экстремистское объединение <...> и активно принимали участие в нем, пропагандируя радикальные религиозные догматы указанного объединения среди осужденных», — сообщили в нижегородском Следкоме.

Также в СК сообщили, что осужденные с августа по сентябрь готовили побег с применением запрещенных предметов. На стадии планирования этот побег был пресечен совместной работой сотрудников СК России, УФСБ России, ГУФСИН России и ГУ МВД России по Нижегородской области.

До этого стало известно о попытке теракта в нижегородской колонии.

Ранее сообщалось о бунте в колонии в Казахстане.

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