Россиянам объяснили, как не разориться на новогодних подарках

В преддверии Нового года важно сократить число получателей подарков до разумного круга, чтобы не разориться на них. Об этом «Москве 24» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, после этого стоит определить, какую сумму человек может потратить на презенты, и разделить ее между всеми получателями. Он отметил, что ценовой диапазон позволит не потратить сильно больше запланированного. При этом сэкономить на распродажах и скидках получится не всегда, предупредил аналитик.

«Часто за месяц-другой до начала скидок цены на товары повышают в полтора раза, а потом их сбрасывают. Таким образом, вы фактически покупаете товар по той цене, по которой его можно было купить ранее, может быть чуть ниже. Хотя некоторые магазины действительно могут давать настоящие скидки», — пояснил Беляев.

Опрос Исследовательского центра портала SuperJob.ru до этого показал, что средний бюджет на приобретение новогодних подарков в 2024 году на одного человека составит 17,2 тыс. рублей, что больше на 20% по сравнению с 14,3 тыс. рублями в конце прошлого года.

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