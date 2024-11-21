Россиянам назвали самые неудачные подарки на Новый год

В качестве подарков на Новый год не стоит выбирать настенные календари и фигурки с символами года, потому что им сложно найти применение. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова.

Кроме того, она советует не дарить елочные украшения, потому что они могут не вписаться в концепцию уже украшенной елки. Вместо этого эксперт порекомендовала дарить вкусные подарки, например, икру или съедобные корзины.

«Если мы собираемся поздравить большую компанию друзей, можно подарить каждому шоколадное яйцо с сюрпризом. И это будет что-то вроде гадания, пожелания на будущий год. Все с удовольствием съедят вкусную часть и будут разглядывать, что кому досталось», — предложила Свежакова.

Людям, которые хорошо знают человека и его мечты, специалист посоветовала дарить подарки, которые будут с этим связаны.

Исследование Отелло (сервиса бронирования отелей от 2ГИС), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что самые популярные категории подарков на Новый год — электроника, косметика и подарочные сертификаты. 69% обязательно воспользуются скидкой на подарок, если она будет, а 40% всегда ждут «черную пятницу», чтобы забронировать путешествие.

Ранее москвичам рассказали о погоде на Новый год.