Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван средний бюджет россиянина на новогодние подарки

Средний бюджет на новогодние подарки в России вырос в 2024 году на 20%

close
Shutterstock

Средний бюджет на приобретение новогодних подарков в 2024 году на одного человека составит 17,200 тыс. рублей, что больше на 20% по сравнению с 14,3 тыс. рублями в конце прошлого года. Эти данные были получены в ходе опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Опубликованные результаты показывают, что мужчины реже покупают подарки, чем женщины, однако их средний бюджет на новогодние подарки оказывается почти на 50% выше: 20 тыс. рублей против 14,3 тыс. рублей у женщин.

«Молодежь в возрасте до 34 лет чаще тех, кто старше, дарит подарки своим половинкам (46%), друзьям (41%) и себе (18%). Средний чек у них также выше. Россияне в возрасте 35-44 лет чаще балуют родственников (70%). Чем выше доход, тем реже опрошенные готовят подарки для друзей и чаще - для вторых половин», — прокомментировали исследование эксперты.

По данным SuperJob.ru, среди жителей крупных городов наибольшие расходы на подарки ожидаются у москвичей (средний бюджет – 20,8 тыс. рублей), затем идут жители Красноярска с 20 тыс. рублями и Санкт-Петербурга с 18,8 тыс. рублями.

Опрос был проведен в период с 1 по 22 ноября 2024 года среди 3 000 респондентов старше 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 552 населенных пунктах по всей стране.

До этого эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова сказала, что в качестве подарков на Новый год не стоит выбирать настенные календари и фигурки с символами года, потому что им сложно найти применение.

Ранее россиянам назвали самые неудачные подарки на Новый год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами