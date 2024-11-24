Назван средний бюджет россиянина на новогодние подарки

Средний бюджет на приобретение новогодних подарков в 2024 году на одного человека составит 17,200 тыс. рублей, что больше на 20% по сравнению с 14,3 тыс. рублями в конце прошлого года. Эти данные были получены в ходе опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Опубликованные результаты показывают, что мужчины реже покупают подарки, чем женщины, однако их средний бюджет на новогодние подарки оказывается почти на 50% выше: 20 тыс. рублей против 14,3 тыс. рублей у женщин.

«Молодежь в возрасте до 34 лет чаще тех, кто старше, дарит подарки своим половинкам (46%), друзьям (41%) и себе (18%). Средний чек у них также выше. Россияне в возрасте 35-44 лет чаще балуют родственников (70%). Чем выше доход, тем реже опрошенные готовят подарки для друзей и чаще - для вторых половин», — прокомментировали исследование эксперты.

По данным SuperJob.ru, среди жителей крупных городов наибольшие расходы на подарки ожидаются у москвичей (средний бюджет – 20,8 тыс. рублей), затем идут жители Красноярска с 20 тыс. рублями и Санкт-Петербурга с 18,8 тыс. рублями.

Опрос был проведен в период с 1 по 22 ноября 2024 года среди 3 000 респондентов старше 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 552 населенных пунктах по всей стране.

До этого эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова сказала, что в качестве подарков на Новый год не стоит выбирать настенные календари и фигурки с символами года, потому что им сложно найти применение.

Ранее россиянам назвали самые неудачные подарки на Новый год.