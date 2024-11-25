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Еще один российский SSJ-100 совершил аварийную посадку

Baza: самолет SSJ-100 компании «Азимут» совершил аварийную посадку в Красноярске

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» совершил аварийную посадку в Красноярске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Борт RA 89080 выполнял рейс Минеральные Воды — Уфа — Красноярск. Самолет подал сигнал об аварийной посадке из-за неисправности гидравлики передней стойки шасси. Во время посадки никто не пострадал.

Это не первый инцидент с самолетом модели Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» за последние сутки. Вечером 24 ноября посадка самолета в турецком аэропорту завершилась возгоранием воздушного судна. Борт выполнял рейс из Сочи в Анталью. Лайнер садился в сложных погодных условиях. Возгорание началось сразу после приземления. Очевидцы рассказали, что при посадке ощутили резкий удар, а затем увидели, как из самолета льется топливо. Представитель турецкого аэропорта заявил, что у самолета загорелся двигатель.

Позже в компании «Азимут» сообщили, что жесткая посадка произошла из-за сдвига ветра.

Ранее сообщалось, что пассажиры загоревшегося в Анталье SSJ-100 подают коллективный иск против «Азимута».

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