Пилотов загоревшегося в Турции самолета продолжат допрашивать

Пилотов загоревшегося после жесткой посадки в Анталье в Турции Superjet 100 продолжат допрашивать. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Командир-стажер воздушного судна Андрей Прядкин рассказал, что пилотов скоро допросят представители авиационных служб, а перед этим их допросили турецкие полицейские. Летчики находятся в хорошем состоянии.

Возгорание Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью. Лайнер садился в сложных погодных условиях. Возгорание началось сразу после приземления. Очевидцы рассказали, что при посадке ощутили резкий удар, а затем увидели, как из самолета льется топливо. Представитель турецкого аэропорта заявил, что у самолета загорелся двигатель.

После инцидента аэропорт Антальи приостановил прием самолетов до 3:00 по московскому времени.

Ранее пассажирка загоревшегося в Анталье самолета рассказала об увиденном.