В Польше продлили следствие по авиакатастрофе президентского самолета под Смоленском

Генеральная прокуратура (ГП) Польши продлила до конца 2024 года следственные действия по делу о крушении президентского самолета Ту-154М, который упал под Смоленском 10 апреля 2010 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Следствие продлено до 31 декабря 2024 года», — отмечается в сообщении польского ведомства.

В заявлении указано, что правоохранители продолжают вести следствие в отношении трех российских авиадиспетчеров, которые совершили «ошибки в ходе управления полетами в аэропорту Смоленск — Северный». В августе текущего года международная группа экспертов, назначенная в 2019 году для расследования причин крушения президентского лайнера под Смоленском, может представить доклад об инциденте, сообщила польская прокуратура.

10 апреля 2010 года пассажирский самолет Ту-154М 36-го особого авиаполка Воздушных сил Польши вылетел в Смоленск. Находившаяся на борту делегация во главе с президентом Польши Лехом Качиньским должна была принять участие в траурных мероприятиях, приуроченных к 70-летию Катынской трагедии 1940 года, когда были расстреляны 22 тысячи польских офицеров. Лайнер при посадке попал в густой туман, задел левым крылом верхушку березы, перевернулся более чем на 180 градусов и упал на землю в 200-300 метрах от взлетно-посадочной полосы. В результате крушения никто не выжил. На борту находились семи членов экипажа и 89 пассажиров.

Ранее Захарова назвала позицию Варшавы по делу о крушении самолета Качиньского несостоятельной.