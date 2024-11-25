Стали известны подробности крушения грузового самолета в Вильнюсе

Грузовой самолет упал рядом с жилым домом неподалеку от аэропорта в Вильнюсе, одного из пострадавших спасти не удалось. Об этом сообщает портал LRT.

Воздушное судно упало около 5:30 утра по литовскому времени на пересечении улиц Жирню и Лепкалнио.

Как рассказали официальные лица, пилот пришел в сознание, его удалось извлечь из самолета и передать медикам.

В то же время представитель Департамента противопожарной охраны и спасения (PAGD) сообщил Радио LRT, что двоих пострадавших в результате инцидента доставили в больницы, одного из них спасти не удалось.

Сейчас на месте крушения работают аварийные службы.

«Двухэтажный жилой дом горит открытым пламенем», — указал он.

Представитель полиции Рамунас Матонис позднее сообщил, что пострадали четыре человека, находившиеся на борту самолета.

Согласно предварительным данным, грузовой самолет выполнял рейс из Лейпцига и упал рядом с жилым домом. До этого сообщалось о крушении на само строение.

Ранее аэропорт Антальи приостановил прием самолетов из-за возгорания российского самолета.