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Пассажир упал на рельсы в петербургском метро

В петербургском метро пассажир упал на рельсы на станции «Автово»

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Анатолий Медведь/РИА «Новости»

В Петербурге на станции метро «Автово» пассажир упал на рельсы. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале метрополитена города.

«Движение поездов по Линии 1 осуществляется от станции «Девяткино» до станции «Нарвская» из-за падения пассажира на путь станции «Автово»», — говорится в сообщении.

Через пять минут появилась информация о том, что упавшего пассажира подняли с путей, он выжил. Движение поездов возобновили в обычном режиме.

Информация о состоянии пострадавшего пассажира, а также о причинах его падения на рельсы на данный момент отсутствует.

Похожий инцидент произошел 22 ноября. Пассажир упал на рельсы на станции «Приморская». Движение составов от станции «Василеостровская» до «Беговой» было остановлено. Пассажиры могли проехать только от станции «Рыбацкое» до «Василеостровской».

Движение поездов было полностью восстановлено спустя 15 минут с момента сообщения об инциденте.

Ранее в метро Петербурга пассажир сломал бедро и нос, упав на рельсы.

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