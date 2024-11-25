В России планируют ввести крупные штрафы за продажу энергетиков детям

Российское правительство одобрило законопроект о введении штрафов до 500 тыс. рублей за продажу энергетических напитков несовершеннолетним гражданам. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект был предложен депутатом Госдумы от КПРФ Ниной Останиной. В соответствии с ним за продажу энергетиков детям будут налагаться штрафы на физических лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, на юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним был принят в августе и вступит в силу с 1 марта следующего года, но штрафы в нем указаны не были.

Правительство дало отзыв на законопроект, при этом указав на необходимость его доработки.

13 ноября врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева рассказала, что регулярное употребление энергетических напитков оказывает серьезную нагрузку на весь организм, особенно на пищеварительную систему.

8 августа президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с марта следующего года вступает в силу запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики.

Ранее стало известно, что энергетики могут вызывать онкологические заболевания.