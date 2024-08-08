Путин подписал указ о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с марта следующего года вступает в силу запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Под «безалкогольными тонизирующими напитками» понимаются безалкогольные и слабоалкогольные напитки, которые содержат тонизирующие вещества, в том числе растительного происхождения, в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека. Исключениями являются чай, кофе и напитки на их основе.

С момента вступления закона в силу, продавцы будут обязаны, по аналогии с продажей алкоголя, спрашивать у покупателя документ, подтверждающий возраст. Отмечается, что нарушение запрета повлечет за собой ответственность, которая будет установлена в законодательстве позже.

Кроме этого, регионы смогут самостоятельно ограничивать время и места продажи таких напитков.

2 августа Совет Федерации одобрил закон о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним.

Ранее стало известно, что энергетики могут вызывать онкологические заболевания.