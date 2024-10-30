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Россияне ответили, хотели бы они получить премию вместо новогоднего корпоратива

SuperJob: 75% россиян хотят получить премию вместо новогоднего корпоратива

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Большинство (75%) россиян предпочли бы получить премию вместо новогоднего корпоратива. Это показал опрос сервиса SuperJob, результаты которого есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва». В нем приняли участие 1,6 тыс. экономически активных граждан с постоянной работой из всех округов России.

Так, за этот вариант проголосовали 82% опрошенных в возрасте от 35 до 45 лет. За премию свой голос также отдали более 80% респондентов с зарплатой до 50 тыс. рублей и тех, которые получают более 100 тыс. рублей в месяц. При этом 26% сотрудников в возрасте 34 лет ответили, что предпочли бы принять участие в корпоративном мероприятии.

Среди тех, кто хотел бы премию, 21% хотели бы получить выплату в размере до 10 тыс. рублей, 20% — от 10 до 30 тыс. рублей. Каждый шестой участник опроса мечтает получить от 30 до 50 тыс. рублей, пятый — от 50 до 100 тыс. рублей. Только 3% респондентов устроила бы любая премия.

В середине октября ассоциация компаний по организации деловых и корпоративных мероприятий MICE Excellence сообщала, что в России стоимость проведения новогодних корпоративов в 2024 году выросла на 30% в сравнении с результатами 2023 года. Сейчас минимальная стоимость организации мероприятий начинается от 10 тыс. рублей на человека. При этом верхняя планка цены не ограничена.

Ранее сообщалось, что в Томской области уволили чиновника за начисление премий самому себе.

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