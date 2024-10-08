Некурящих россиян призвали поощрять на работе премиями и выходными

В России нужно обязать компании поощрять некурящих сотрудников, в том числе денежными премиями и дополнительными выходными. Такое предложение директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил главе Минтруда Антону Котякову, передает RT со ссылкой на копию письма.

Орлов призвал установить для некурящих россиян размер повышенной премии к Новому году, а также ввести обязательный ежемесячный дополнительный выходной. По его мнению, это важно, так как курение часто отражается не только на здоровье, но и на рабочем процессе.

«Очевидно, что курящий человек вынужден периодически покидать рабочее место, чтобы сделать несколько затяжек», — объяснил политолог.

В офисах и на производственных площадках мест для курения, как правило, нет, что вынуждает работников постоянно ходить на улицу по несколько раз в день, отлучаясь от работы, добавил Орлов. Если же начать поощрять тех, кто не страдает от этой пагубной привычки, то это заставить других пересмотреть свои взгляды. Это будет вклад в укрепление здоровье россиян, а также в производительность труда, заключил эксперт.

Напомним, недавнее исследование показало, что ни в одной из российских компаний, участвующих в опросе, не сокращают рабочий день сотрудникам в случае их отказа от курения. Лишь в 2,7% совершают денежные выплаты сотрудникам, борющимся с вредной привычкой. В 30,4% устно поощряют таких сотрудников, а в большинстве — 67% — не предусмотрено никаких мер поддержки.

Минздрав ранее назвал способы борьбы с курением на работе.