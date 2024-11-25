Государству передали имущество 40 юрлиц по делу совладельца «Югры»

Мещанский суд Москвы постановил передать в доход государства движимое и недвижимое имущество более 40 юридических лиц в связи с делом бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина, который был осужден на девять лет колонии за растрату. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из суда.

«Суд удовлетворил иск начальника отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов Васильева А. А. к Хотину и представителям более 40 связанных с ним юридических лиц», — сообщили в суде.

В рамках иска в пользу РФ были переданы активы таких компаний, как АО «Московская мебельная фабрика «Мосмебель», ЗАО «Капитолий», ООО «Опытный механический завод», УПК «Мосавтотранс» и других, часть из которых сейчас находится в процедуре банкротства.

Как сообщает газета РБК со ссылкой на свои источники, среди активов, которые планируется передать государству, находятся офисные комплексы «Красный богатырь» на Краснобогатырской улице, Loft Ville на Павелецкой набережной, Cherry Tower на Профсоюзной улице и «Фаворит» в Электролитном проезде, а также торговые центры «Горбушкин двор» и «Филион» в Багратионовском проезде.

В декабре прошлого года Хотина обвинили в растрате более 23,6 млрд рублей. В марте Замоскворецкий суд Москвы назначил экс-владельцу банка девять лет колонии общего режима, а также взыскал с предпринимателя и его сообщников свыше 17 млрд 314 млн рублей в пользу государства.

Ранее Хотин заявил о готовности пойти на СВО.