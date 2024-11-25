В Боливии нашли более тонны пропитанного кокаином миндаля

В Боливии полицейские с помощью служебных собак выявили свыше одной тонны миндаля, пропитанного кокаином. Об этом пишет информационное агентство El Deber.

Злоумышленники планировали вывезти из страны 700 ящиков с миндалем, в 53 коробках орехи были начинены или пропитаны кокаином, отмечает издание.

В результате следственных действий были арестованы двое мужчин-исполнителей — граждане Боливии и Колумбии, которые собирались отправить груз в другую страну. Фигурантов допросили и предъявили им обвинение. По данным агентства, боливиец уже был судим за незаконный оборот наркотиков.

В настоящее время правоохранительные органы проводят обыски и ищут других соучастников преступления.

Кроме того, президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил, что правоохранителям удалось конфисковать две тонны кокаина у берегов республики. По его словам, в 752 км к юго-западу от залива Эстеро-де-Халтепеке перехватили судно, на котором трое колумбийцев перевозили наркотик на $50 млн.

Ранее в Нидерландах полиция изъяла садового гнома, полностью сделанного из экстази.