В Сальвадоре перехватили лодку с кокаином на $50 млн

Президент Сальвадора Найиб Букеле написал в соцсети X, что правоохранителям удалось конфисковать две тонны кокаина у берегов республики.

По его словам, в 752 км к юго-западу от залива Эстеро-де-Халтепеке перехватили судно, на котором трое колумбийцев перевозили наркотик на $50 млн.

Букеле отметил, что за последние восемь месяцев правоохранительные органы Сальвадора изъяли в международных водах свыше 15 т кокаина, стоимость которого оценивается примерно в $380 млн.

На этой неделе в Нидерландах полиция изъяла садового гнома, полностью сделанного из экстази. Необычную «закладку» обнаружили во время операции по поиску наркотиков в округе Донгемон. Во время обыска правоохранители обратили внимание на то, что фигурка, предназначенная для украшения сада, хранится в «странном месте». В итоге гнома, прикрывавшего рот обеими руками, изъяли и отдали на экспертизу, которая показала, что вся скульптура целиком сделана из запрещенного в стране вещества — MDMA, также известного как экстази. Полицейские пошутили, что решили проверить гнома на наличие наркотиков, потому что он сам был заметно напуган.

Ранее пойманная с кокаином россиянка Забава согласилась стать женой экс-вагнеровца во время суда.