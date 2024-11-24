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В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киевской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу

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bermuda cat/Shutterstock/FOTODOM

Воздушную тревогу объявили в Киевской, Черкасской, Житомирской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Кроме того, сирены включились в Киеве. Отмечается, что сигнал тревоги прозвучал в украинской столице в 23:19 мск.

До этого в красную зону на карте тревог попали Кировоградская, Днепропетровская, Черниговская, Полтавская, Николаевская, Харьковская и Сумская области, а также подконтрольные Киеву части Запорожской и Херсонской областей.

Вечером в воскресенье, 24 ноября, стало известно, что в Киевской области, где ранее действовала воздушная тревога, повреждено промышленное предприятие. Об этом сообщил глава Киевской областной администрации Руслан Кравченко в социальных сетях. По его словам, произошел пожар, который был потушен. Глава областной администрации не стал уточнять название предприятия, которое было повреждено.

До этого сообщалось, что в Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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