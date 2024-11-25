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Более 20 самолетов сели в других аэропортах после пожара на борту лайнера РФ в Анталье

Свыше 20 бортов приземлились в других аэропортах после пожара самолета в Анталье

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Jan Woitas/DPA/Global Look Press

Свыше 20 самолетов вынужденно приземлились в аэропортах Измира, Даламана и других турецких городов после пожара на борту российского лайнера в Анталье. Об этом, ссылаясь на данные аэропорта, сообщает РИА Новости.

Аэропорт Антальи не будет принимать рейсы до 3:00 мск. Вылеты осуществляются с взлетно-посадочной полосы для военных рейсов.

В Измире приземлились самолеты авиакомпании-лоукостера SunExpress из Бурсы, Брюсселя, Франкфурта, Берлина, Варшавы. В аэропорт Даламана перенаправлены рейсы из Стамбула компаний Pegasus и BBN, а самолет Turkish Airlines вернулся обратно в Стамбул.

Возгорание Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 79 человек. В результате ЧП никто из них не пострадал, пассажиров оперативно эвакуировали. Лайнер садился в сложных погодных условиях. Возгорание началось сразу после приземления. Очевидцы рассказали, что при посадке ощутили резкий удар, а затем увидели, как из самолета льется топливо. Представитель турецкого аэропорта заявил, что у самолета загорелся двигатель.

Ранее самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Красноярске.

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