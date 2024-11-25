Россияне стали проводить в очередях в два раза меньше времени

Россияне регулярно сталкиваются с долгим ожиданием в магазинах (81%), поликлиниках (77%), банках (47%) и различных учреждениях (46%). Но за полтора года время, которое они тратят на очереди, сократилось почти в два раза. Это показало исследование сервиса Купер и компании «ОнИн», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным Купера, в 2022 году это было 7 дней (168 часов). В 2024 году в среднем это три дня.

Среднее время ожидания в магазинах составляет 11 минут. Большинство (67%) проводят в очереди 5-15 минут, 21% — менее 5 минут, а 10% — от 16 до 30 минут.

Часто по 16-30 минут ждут респонденты 18-24 (14%) и 25-34 лет (13%), а также жители Южного (16%), Северо-Кавказского (14%) и Уральского (13%) федеральных округов. Чтобы избежать очередей, больше половины (55%) опрошенных стараются не посещать общественные места в час пик.

Андрей Даудрих, директор департамента социальных исследований ВЦИОМ:

«Цифровизация постепенно проникает во все сферы жизни людей. Применение технологий в том числе в торговых точках и переход к онлайн-шопингу позволяет россиянам экономить время и избегать очередей. Как мы видим, это существенно меняет потребительские привычки и делает процесс покупок быстрее и удобнее. По результатам недавнего опроса ВЦИОМ, опыт совершения покупок в интернете за последний год имеют семь из десяти россиян (71%). Зумеры в этом плане полностью оправдывают свое название — как раз в молодежной группе 18–23 лет сосредоточены наиболее активные онлайн-потребители. Каждый пятый из их числа заказывает в интернете несколько раз в неделю и чаще (19%), а общая доля регулярных онлайн-покупателей в этой группе достигает рекордных 81%, что в 1,5 раза больше, чем в целом по выборке».

Ранее был назван неожиданный фактор, сокращающий срок годности продуктов.