Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван неожиданный фактор, сокращающий срок годности продуктов

Доцент Дорохов: измельчение продуктов ведет к сокращению их срока годности

close
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Измельчение продуктов, такое как натирание овощей или фруктов на терке, ведет к сокращению их срока годности. Этот процесс объясняется рядом факторов, связанных с физическими и химическими изменениями продукта, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Когда продукт измельчается, возрастает площадь его соприкосновения с окружающей средой. А значит, что большее количество молекул кислорода и влаги может вступить во взаимодействие с поверхностью продукта. Кислород способствует окислению, а вода — развитию микроорганизмов, таких как бактерии и плесень. Соответственно, чем больше площадь контакта, тем быстрее происходит порча продукта. Например, тертая морковь теряет свою свежесть намного быстрее, чем целая, поскольку при взаимодействии с воздухом ее клеточные структуры разрушаются, начинаются окислительные процессы, и она становится мягкой и невкусной всего за несколько часов», — объяснил он.

Кроме того, при измельчении продукты утрачивают целостность своих клеток. Внутри этих клеток находятся ферменты, витамины и прочие биологически активные вещества. Когда клетки повреждаются, эти компоненты выходят наружу и начинают реагировать с кислородом воздуха, ускоряя процессы разложения. Так, например, при нарезании яблок или картофеля фермент полифенолоксидаза вступает в контакт с кислородом, что вызывает потемнение мякоти. Подобное явление можно наблюдать и у других продуктов, содержащих данный фермент, таких как бананы и груши.

«Также стоит учитывать, что измельченные продукты более чувствительны к изменениям температуры и уровню влажности. Разрушенные клетки неспособны эффективно удерживать влагу внутри себя, поэтому они быстрее сохнут или, напротив, поглощают излишек воды из окружающей среды. Высокая влажность может привести к появлению плесени и бактерий. Например, натертый сыр или овощи вроде кабачков или баклажанов очень скоро станут мягкими и водянистыми, если оставить их на открытом воздухе даже ненадолго», — отметил эксперт.

Для того, чтобы продлить хранение измельченных продуктов, рекомендуется держать их в герметичной таре в холодильнике или морозильнике, избегая продолжительного воздействия света и тепла, резюмировал Дорохов.

Ранее был назван самый опасный кофе для сердца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами