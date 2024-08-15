Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Взрыв прогремел после падения самолета в Иркутской области

Baza: мощный взрыв прогремел после падения Ту-22М3 в Иркутской области

close
100%
«Baza»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Baza»

Мощный взрыв прогремел после падения Ту-22М3 недалеко от поселка Михайловка Иркутской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Всех членов экипажа эвакуировали, у одного из них перелом ноги.

Во время падения пилоты увели самолет подальше от населенных пунктов.

Глава Иркутской области сообщил, что всех пилотов рухнувшего бомбардировщика Ту-22М3 нашли. Предварительно, причиной ЧП стала техническая неисправность воздушного судна.

СМИ сообщали, что самолет сначала загорелся, а затем рухнул в районе села Михайловка. В материале уточнялось, что воздушное судно вылетело с аэродрома Белая в Усольском районе региона.

В Минобороны РФ уточнили, что экипаж самолета успел вовремя катапультироваться, их жизни ничего не угрожает. Воздушное судно упало в безлюдной местности, на земле обошлось без разрушений.

Ранее в Подмосковье потерпел крушение лайнер Superjet 100.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами