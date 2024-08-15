Взрыв прогремел после падения самолета в Иркутской области

Мощный взрыв прогремел после падения Ту-22М3 недалеко от поселка Михайловка Иркутской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Всех членов экипажа эвакуировали, у одного из них перелом ноги.

Во время падения пилоты увели самолет подальше от населенных пунктов.

Глава Иркутской области сообщил, что всех пилотов рухнувшего бомбардировщика Ту-22М3 нашли. Предварительно, причиной ЧП стала техническая неисправность воздушного судна.

СМИ сообщали, что самолет сначала загорелся, а затем рухнул в районе села Михайловка. В материале уточнялось, что воздушное судно вылетело с аэродрома Белая в Усольском районе региона.

В Минобороны РФ уточнили, что экипаж самолета успел вовремя катапультироваться, их жизни ничего не угрожает. Воздушное судно упало в безлюдной местности, на земле обошлось без разрушений.

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