Польские фермеры на две недели приостановили блокаду границы с Украиной

Польские фермеры приостановили блокаду границы с Украиной на срок в две недели. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

«Фермеры, которые со вчерашнего дня блокируют пограничный переход в Медыке, достигли соглашения с министром сельского хозяйства. Они пришлют в министерство свои постулаты, а у [министра] Чеслава Секерского будет две недели на то, чтобы ответить на их ожидания. До этого времени протест будет приостановлен», — говорится в сообщении.

Уточняется, что действия будут возобновлены после 10 декабря, если сторонам не удастся достичь соглашения. В противном случае фермеры планируют организовать масштабный протест на всей восточной границе.

Основными требованиями фермеров являются прекращение переговоров со странами — членами Южноамериканского общего рынка («Меркосур») относительно введения режима свободной торговли и отказ от повышения налогов для сельскохозяйственных производителей.

Фермеры подчеркивают, что в странах «Меркосур» нет строгих норм по качеству продуктов, что создаст проблемы с конкуренцией и приведет к поступлению на польский рынок низкокачественных товаров.

Накануне польские фермеры заблокировали движение через пункт пропуска «Медыка — Шегини» на границе с Украиной.

Ранее в Польше назвали виновного в протестах фермеров.