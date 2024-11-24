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Польские фермеры на две недели приостановили блокаду границы с Украиной

RMF FM: польские фермеры приостановили блокаду границы с Украиной на две недели

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Польские фермеры приостановили блокаду границы с Украиной на срок в две недели. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

«Фермеры, которые со вчерашнего дня блокируют пограничный переход в Медыке, достигли соглашения с министром сельского хозяйства. Они пришлют в министерство свои постулаты, а у [министра] Чеслава Секерского будет две недели на то, чтобы ответить на их ожидания. До этого времени протест будет приостановлен», — говорится в сообщении.

Уточняется, что действия будут возобновлены после 10 декабря, если сторонам не удастся достичь соглашения. В противном случае фермеры планируют организовать масштабный протест на всей восточной границе.

Основными требованиями фермеров являются прекращение переговоров со странами — членами Южноамериканского общего рынка («Меркосур») относительно введения режима свободной торговли и отказ от повышения налогов для сельскохозяйственных производителей.

Фермеры подчеркивают, что в странах «Меркосур» нет строгих норм по качеству продуктов, что создаст проблемы с конкуренцией и приведет к поступлению на польский рынок низкокачественных товаров.

Накануне польские фермеры заблокировали движение через пункт пропуска «Медыка — Шегини» на границе с Украиной.

Ранее в Польше назвали виновного в протестах фермеров.

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