Фермеры Польши заблокировали КПП на границе с Украиной

Польские фермеры заблокировали движение через пункт пропуска «Медыка — Шегини» на границе с Украиной. Об этом сообщила Львовская таможня в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«На пункте пропуска «Шегини — Медика» с польской стороны началась акция протеста», — говорится в сообщении.

В таможне уточнили, что 30 человек передвигаются по переходу, блокируя движение транспорта.

В октябре погранслужба Украины предупреждала, что польские фермеры собираются возобновить акцию протеста у КПП «Медика — Шегини». Объявленные сроки акции — с 8 октября по 31 декабря текущего года.

Протесты фермеров проходили в Польше с февраля до лета. В рамках демонстраций аграрии требовали прекратить поставки в страну дешевого украинского зерна, критиковали зеленые инициативы Евросоюза и выступали за усиление поддержки местных хозяйств. В результате демонстраций ввоз зерна с Украины ограничили и приняли ряд мер для помощи фермерам.

При этом отмечалось, что на прекращение демонстраций, помимо предложений польского кабмина, также повлиял факт старта посевной кампании, и уже в августе представитель объединения польских аграриев Orka Михал Боровяк заявлял, что осенью фермеры «100% выйдут на улицы».

Ранее в Польше назвали виновного в протестах фермеров.