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В Польше назвали виновного в протестах фермеров

Euractiv: Польша обвиняет комиссара ЕС Войцеховского в протестах фермеров

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Tomasz Pietrzyk/Agencja Wyborcza.pl/Reuters

В канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска заявили, что в протестах фермеров виновен комиссар Европейского союза (ЕС) по сельскому хозяйству Януш Войцеховский. Об этом сообщает издание Euractiv.

По данным издания, сейчас правительство Туска пытается прийти к соглашению с протестующими фермерами и выполнить их требования. Но правящий лагерь и оппозиция указывают на Войцеховского и обвиняют его в неспособности защитить интересы фермеров в Европейской комиссии.

«Войцеховский должен делать свою работу, а не апеллировать [к Туску] ... Большинство проблем польских фермеров — результат его деятельности», — заявил руководитель канцелярии премьер-министра Ян Грабец.

До этого глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина недовольна тем, что некоторые страны Евросоюза, помогающие Киеву, обсуждают защиту собственных рынков и протекционистских методов, на первом месте для ЕС должна стать поддержка Украины.

Ранее Польша предложила ЕС отменить торговые привилегии Украины.

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