В Польше назвали виновного в протестах фермеров

В канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска заявили, что в протестах фермеров виновен комиссар Европейского союза (ЕС) по сельскому хозяйству Януш Войцеховский. Об этом сообщает издание Euractiv.

По данным издания, сейчас правительство Туска пытается прийти к соглашению с протестующими фермерами и выполнить их требования. Но правящий лагерь и оппозиция указывают на Войцеховского и обвиняют его в неспособности защитить интересы фермеров в Европейской комиссии.

«Войцеховский должен делать свою работу, а не апеллировать [к Туску] ... Большинство проблем польских фермеров — результат его деятельности», — заявил руководитель канцелярии премьер-министра Ян Грабец.

До этого глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина недовольна тем, что некоторые страны Евросоюза, помогающие Киеву, обсуждают защиту собственных рынков и протекционистских методов, на первом месте для ЕС должна стать поддержка Украины.

Ранее Польша предложила ЕС отменить торговые привилегии Украины.