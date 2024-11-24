В ВГА Харьковской области сообщили, что украинцы стали чаще обращаться к ним

Жители подконтрольной украинским властям части Харьковской области стали чаще обращаться в военно-гражданскую администрацию (ВГА) региона. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Виталий Ганчев.

«В нашу администрацию все чаще поступают обращения от жителей именно оккупированной части Харьковской области с вопросами о будущем, о работе, о том, как выстраивать бизнес, как все это будет выглядеть после прихода России. Люди спрашивают, а значит, ждут», — сказал чиновник.

Также он заявил, что в Харькове люди «постепенно прозревают». По словам Ганчева, жители города на фоне жесткой и беспощадной мобилизации понимают, к чему все ведет.

«Ведь если глянуть статистику, мы увидим, что именно жители юго-восточных районов в большей степени составляют число принудительно мобилизованных», — добавил он.

В октябре Ганчев рассказал, что около 50 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем России. По его словам, ВГА имеет доступ в 34 из них, в остальные населенные пункты администрацию не пускают военные в целях безопасности.

Ранее Ганчев заявил, что беженцы из Харьковской области становятся «красной тряпкой» для киевского режима.