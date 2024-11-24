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В Германии заявили о пессимистических настроениях в Киеве

Bild: люди в Киеве испытывают неопределенность, истощение и отчаяние

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Efrem Lukatsky/AP

Обозреватель газеты Bild и заместитель главного редактора издания Пауль Ронцхаймер поделился своими наблюдениями об изменении общественного мнения в Киеве. Об этом он написал в статье на сайте издания.

«Эмоции людей изменились <…>. В воздухе витает неопределенность, истощение и отчаяние», — пишет он в своей статье, размещенной на сайте газеты. Ронцхаймер также отметил, что присутствие токсичной атмосферы в Киеве в эти дни, за которую, по мнению местных жителей и политиков, в какой-то мере отвечает и Германия.

Он указал на то, что появление новой ракеты средней дальности со стороны России спровоцировало «новые шоковые волны».

«Украину, а также всю Европу в ближайшие недели и месяцы ожидают неопределенные времена, которые могут оказаться экзистенциально важными», — заключил обозреватель Bild.

До этого Bloomberg писало, что чувство отчаяния в связи с ситуацией в украинском конфликте усиливается среди киевских властей. Агентство акцентировало внимание на том, что в настоящее время союзники Украины проявляют неуверенность в отношении поддержки Киева и выражают опасения по поводу возможной эскалации ситуации.

Ранее экс-подполковник СБУ описал настроения в спецслужбах Украины.

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