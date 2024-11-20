Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-подполковник СБУ описал настроения в спецслужбах Украины словами о Берлине в 1944

Экс-подполковник СБУ Прозоров: в спецслужбах Украины понимают, что проиграли РФ

close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Представители украинских спецслужб понимают, что противостояние с Россией проиграно. Об этом заявил экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, несмотря на понимание своего поражения, украинская сторона старается об этом не думать. Экс-подполковник заявил, что похожая ситуация наблюдалась в Берлине в 1944 году.

«Я некоторую информацию черпаю изнутри организаций, и у меня все больше и больше складывается мнение, что там ситуация такая, как в Берлине где-то в 1944 году. Умом все понимают, что война проиграна, и дело движется к финалу, но гонят от себя эту мысль», — заявил Прозоров.

Он добавил, что в спецслужбах Украины не хотят думать о плачевном положении, чтобы не сойти с ума от осознания бессмысленности происходящего. Прозоров отметил, что они не хотят признаваться в совершенной ошибке.

До этого Прозоров заявил, что Запад рано или поздно ликвидирует или спишет украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы во главе страны встал более приемлемый для переговоров с Россией кандидат. По мнению экс-подполковника, уберут Зеленского, подставив его под удар российской ракеты или сделают все так, будто он действительно оказался под ракетным ударом.

Ранее в Британии рассказали о планах украинских военных «убрать» Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами