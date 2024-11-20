Представители украинских спецслужб понимают, что противостояние с Россией проиграно. Об этом заявил экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, несмотря на понимание своего поражения, украинская сторона старается об этом не думать. Экс-подполковник заявил, что похожая ситуация наблюдалась в Берлине в 1944 году.

«Я некоторую информацию черпаю изнутри организаций, и у меня все больше и больше складывается мнение, что там ситуация такая, как в Берлине где-то в 1944 году. Умом все понимают, что война проиграна, и дело движется к финалу, но гонят от себя эту мысль», — заявил Прозоров.

Он добавил, что в спецслужбах Украины не хотят думать о плачевном положении, чтобы не сойти с ума от осознания бессмысленности происходящего. Прозоров отметил, что они не хотят признаваться в совершенной ошибке.

До этого Прозоров заявил, что Запад рано или поздно ликвидирует или спишет украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы во главе страны встал более приемлемый для переговоров с Россией кандидат. По мнению экс-подполковника, уберут Зеленского, подставив его под удар российской ракеты или сделают все так, будто он действительно оказался под ракетным ударом.

Ранее в Британии рассказали о планах украинских военных «убрать» Зеленского.