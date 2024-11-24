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В московском торговом центре произошла массовая драка

Mash: в московском торговом центре Fort Отрадное произошла массовая драка

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Телеграм-канал «Mash»

В московском торговом центре Fort »Отрадное» произошла массовая драка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Две компании разнесли фудкорт на последнем этаже», — говорится в сообщении.

Пострадали не менее двух человек — они находятся в состоянии средней тяжести.

Всего в драке участвовало до 15 человек. Они перевернули столы и били друг друга попавшимися под руку вещами, сообщили очевидцы.

На место прибыли полицейские и задержали участников драки. По предварительным данным, она началась из-за того, что одна из компаний выпивала и шумела, что вызвало недовольство другой компании.

До этого было опубликовано видео драки со стрельбой, которая произошла в торговом центре «Магнит экстра» на улице Суворова в Каменске-Уральском Свердловской области. На кадрах видно, как двое мужчин сначала дерутся, а третий, вероятно, их знакомый пытается разнять конфликтующих. Внезапно один из мужчин достает предмет, похожий на пистолет, и стреляет в оппонента.

Ранее в ростовском торговом центре произошла стрельба.

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