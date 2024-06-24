В ростовском торговом центре произошла стрельба

В Ростове сообщают о стрельбе в торговом центре «Суворовский». Об этом сообщает Telegram-канал «Это Ростов новости».

«Якобы вооруженный мужчина стрелял сначала на парковке, затем забежал в кофейню возле ТЦ, затем в сам торговый центр. На место приехали оперативные службы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина сам сдался сотрудникам полиции, и его уже увезли на допрос. Предварительно, пострадавших в результате инцидента нет.

До этого Telegram-канал «Новости Саратова и Области» сообщал о массовой драке в Саратове.

В полицию обратился прохожий, который стал свидетелем драки более семи человек, среди которых были женщины и мужчины, у городской продуктовой палатки.

23 июня «Интерфакс» сообщал подробности стрельбы на российско-абхазской границе.

Ранее МВД Абхазии установило личности всех участников перестрелки на границе с Россией.