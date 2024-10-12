Экипаж речного трамвая спас девушку из Москвы-реки

Экипаж речного трамвая в Москве спас из ледяной воды утопающую девушку. Об этом сообщает Департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что экипаж электросудна «Шмелевка» ночью 12 октября спас девушку, которая оказалась в реке. В департаменте отметили, что капитан речного трамвая Алексей Поничев и моторист Данил Писарев максимально близко подплыли к девушке и подняли ее на борт.

Спасенной незамедлительно оказали помощь, она жива. Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов поблагодарил экипаж от имени всего Московского транспорта.

Накануне спасатели выловили из реки москвичку, которая решила искупаться ночью.

В июне 2023 года в Москве впервые за 17 лет начал работать городской речной трамвай. Мэр Сергей Собянин заявил, что электрические трамвайчики будут использоваться и как пассажирский, и как туристический транспорт. Оплатить поездку можно будет картой «Тройка».

Ранее в Ленобласти мужчина упал в реку из-за сердечного приступа.