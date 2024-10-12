Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экипаж речного трамвая спас девушку из Москвы-реки

Дептранс: экипаж речного трамвая в Москве спас из ледяной воды утопающую девушку

close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Экипаж речного трамвая в Москве спас из ледяной воды утопающую девушку. Об этом сообщает Департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что экипаж электросудна «Шмелевка» ночью 12 октября спас девушку, которая оказалась в реке. В департаменте отметили, что капитан речного трамвая Алексей Поничев и моторист Данил Писарев максимально близко подплыли к девушке и подняли ее на борт.

Спасенной незамедлительно оказали помощь, она жива. Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов поблагодарил экипаж от имени всего Московского транспорта.

Накануне спасатели выловили из реки москвичку, которая решила искупаться ночью.

В июне 2023 года в Москве впервые за 17 лет начал работать городской речной трамвай. Мэр Сергей Собянин заявил, что электрические трамвайчики будут использоваться и как пассажирский, и как туристический транспорт. Оплатить поездку можно будет картой «Тройка».

Ранее в Ленобласти мужчина упал в реку из-за сердечного приступа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами