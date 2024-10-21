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На западе Москвы автомобиль каршеринга снес ограждение и улетел в реку

Каршеринговый автомобиль снес ограждение и упал в реку в Москве

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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

На западе Москвы автомобиль каршеринга снес ограждение, в результате чего улетел в реку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, инцидент произошел на набережной Тараса Шевченко. За рулем машины сидела девушка, которая впервые в жизни решила взять с подругой каршеринг, но с «автомобилем было что-то не так». В результате она потеряла управление, отмечают авторы.

По словам очевидцев, перед аварией раздался звук свиста тормозов. После этого они увидели, как автомобиль перевернулся сперва на бок, потом на крышу. После этого машина упала в реку.

Прохожие сперва помогли вытащить на берег водителя машины. После приезда спасателей из автомобиля достали вторую девушку, которая потеряла сознание. Пострадавшую госпитализировали.

Накануне в центре Москвы на Смоленской площади загорелся автомобиль Mercury Grand Marquis 1978 года. На месте работали пожарные. На распространенных кадрах виден горящий ретроавтомобиль бутылочного цвета. Причина возгорания неизвестна.

Ранее автомобиль выехал на тротуар и сбил троих пешеходов в Москве.

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