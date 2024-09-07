Петербуржец упал в Мойку из-за сердечного приступа

В Петербурге 46-летний мужчина упал в реку из-за сердечного приступа. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел, когда мужчина отправился проверить работу водяного насоса. Он внезапно почувствовал недомогание и упал в реку. Спасти петербуржца не удалось. Позже его обнаружили в сотне метров от дома №2 по набережной Мойки в СНТ «Садоводство Монетного двора».

Предварительно, причиной недомогания стало сердечное заболевание. По факту инцидента назначили судмедэкспертизу, обстоятельства произошедшего уточняются.

До этого в Башкирии двое мужчин отправились порыбачить и сорвались с обрыва в реку. Другие рыбаки стали свидетелями инцидента и бросились на помощь. Одного из пострадавших они вытащили на берег, но спасти второго не смогли.

Ранее в Красноярском крае двое мужчин сорвались со смотровой площадки.