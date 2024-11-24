Депутат Лантратова рассказала, как отмечают День матери в ее семье

Депутат Госдумы Яна Лантратова в День матери обратилась к многодетным и молодым семьям, поздравив их с праздником. В разговоре с «Газетой.Ru» политик назвала рождение детей большой ответственностью и пожелала россиянкам стойкости и терпения.

«Дорогие мамы России! Вы — начало всего. Спасибо вам! Отдельно хочу поздравить многодетных мам-героинь. Пожелать им стойкости, терпения, здоровья, радости, любви и настоящего счастья. Кто как не они достойны этого? И, конечно же, молодых мам. Да, это большая ответственность, но это и самое большое счастье. И я думаю, что не нужно бояться того, что слишком рано. Ведь однажды может получиться так, что уже слишком поздно. И если ты любишь, если любят тебя, если вы вместе и верите друг другу — решайтесь. Ваша любовь даст вам силы. И скрепит вас чудом», — заявила Лантратова.

Она рассказала, что сама традиционно отмечает этот день в кругу семьи.

«Нет и не может быть ничего важнее семьи. Без нее не может быть мира, без нее не может быть государства, без нее не может быть ничего. А семьи не может быть без матери. Все, чего я добилась в своей жизни, все, что у меня есть, произошло благодаря только одному человеку. И не было бы ничего этого, если не было моей мамы. В День матери всегда дарю цветы мамочке, поздравляю всех мам в семье. Мы собираемся дома за большим столом, общаемся, играем всей семьей в настольные игры», — заключила она.

День матери отмечается в России в последнее воскресенье ноября. В этом году его празднуют 24 ноября.

Ранее депутат Буцкая призвала российские семьи создавать свои традиции на День матери.