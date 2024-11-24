Депутат Татьяна Буцкая рассказала, как россиянам поздравить матерей с праздником

Депутат Госдумы, первый зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поздравила россиян с Днем матери, который отмечается в воскресенье, 24 ноября. В разговоре с «Газетой.Ru» политик подчеркнула, что в этот день нужно уделить особое внимание своим семьям, позвонить и навестить своих матерей.

«Очень добрый праздник, который касается каждого из нас. У каждого из нас есть мама, и это самый близкий, самый дорогой человек в жизни. В юности бывают какие-то отрывы, но потом жизнь все расставляет на свои места. Ты понимаешь, что дороже человека, чем мама, нет. Счастлив тот, кто всегда с мамой рядом. Счастлив тот, у кого мама, родители рядом, не только в День матери. Каждый день нашей жизни должен быть днем матери. Живете отдельно — позвоните. Праздник, который мы сегодня отмечаем, это еще один повод подумать о маме, подготовить подарок, приехать, сесть за домашний стол», — сказала она.

По словам Буцкой, каждая семья может создать собственные традиции, связанные с Днем матери. Например, россиянам стоит возродить ведение семейных фотоальбомов, вместо хранения фотографий в телефонах. Такой альбом станет отличным подарком к празднику, уверена политик.

«Постепенно, год от года мы этот праздник не просто расширяем, но еще и углубляем. У праздника должны быть свои традиции. Насильно это не сделать, это все рождается от семьи. Каждый из нас может прямо сегодня сделать такой вклад в будущее. Привнести, заложить начало той традиции, которая у вас будет у вашей семьи, у ваших детей, внуков и правнуков. Детей с родителями сейчас надо объединять. Пришла семья в ресторан — каждый сидит в своем мобильном телефоне. Это команда? Нет. Давайте просто начнем с фотоальбомов. Вот скажите, у вас есть в семье фотоальбом последних 10 лет? У нас у всех есть фотоальбомы [с фотографиями] 30 лет назад, 40 лет назад. А все, что у нас в телефоне, — это там и умирает. Просто давайте делать фотоальбомы семьи, к Дню матери дарите маме фотоальбом. Фотографируйте маму: мама на празднике, мама на работе, на семейном празднике. А через год ей подарите такой подарок, семейный альбом к Дню матери, где мама в течение года. Это останется на всю жизнь», — заключила депутат.

День матери отмечается в России в последнее воскресенье ноября. Этот праздник посвящен уважению, благодарности и любви к матерям.

Ранее политолог назвал День матери особым праздником для россиян.