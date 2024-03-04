Скандал в Волгограде: родственники погибшего на СВО не верят в причину его гибели

Жительница Волгограда вскрыла цинковый гроб погибшего на СВО сына из-за сомнений в причинах его смерти и теперь требует расследования обстоятельств случившегося. Об этом рассказало издание V1.

В статье указано, что матери и отцу 34-летнего добровольца с позывным Мудрый из Волгограда сообщили о гибели их сына в зоне СВО на Украине. Вначале им выдали справку, в которой было написано, что мужчина погиб от огнестрельного ранения. Однако затем им стало известно о существовании другого документа, где причиной смерти указан суицид. Они не поверили в это и теперь требуют разбирательства.

В случае официального признания самоубийства в качестве причин смерти прощание проходит без воинских почестей, а родственникам не положены выплаты.

Близкие погибшего рассказали, что 34-летний мужчина подписывал контракт с Минобороны дважды — весной 2022 года и летом 2023-го. В последний раз военнослужащий позвонил матери 11 декабря и сказал, что на полторы недели отправляется на передовую, где не будет связи. 30 января отцу и матери сообщили, что он погиб.

Из-за расхождения в документах родственники потребовали вскрыть цинковый гроб и пришли к выводу, что перед смертью погибший был жестоко избит. После чего подали в полицию заявление об убийстве, написали письма уполномоченному по правам человека и в аппарат президента страны.

Судмедэксперт, к которому обратились журналисты издания, на условиях анонимности заявил, что, судя по фото, признаков насильственной смерти не наблюдается. А адвокат по военным делам высказал мнение, что родным нужно обзавестись юристом и добиваться рассмотрения их заявлений в военном следственном отделе.

29 февраля жительница Якутии рассказала, как участник СВО убил топором ее маму-учительницу.

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