Иран проведет в Женеве переговоры по ядерной программе

В конце ноября Иран планирует провести переговоры с представителями Великобритании, Германии, Франции и Европейского Союза по вопросу возобновления ядерного соглашения. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

Согласно информации источников, встреча состоится 29 ноября в Женеве, и иранскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Маджид Тахт Раванчи.

Ожидается, что на этих переговорах будут обсуждаться проблемы, связанные с иранской ядерной программой, а также новые санкции, введенные Европейским Союзом против иранских авиационных и морских компаний.

Kyodo отмечает, что данная встреча станет первой с момента назначения Махмуда Пезешкиана на пост президента Ирана.

Ядерное соглашение, согласно которому Иран обязался ограничить свои ядерные активности в обмен на снятие экономических санкций, было подписано в 2015 году с участием Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции. Однако позднее США вышли из сделки в одностороннем порядке.

21 ноября совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с критикой Ирана за отсутствие сотрудничества по ядерной проблеме. Посол Тегерана в МАГАТЭ Мохсен Назир Асл заявлял, что данная резолюция «политически мотивирована».

Ранее СМИ узнали о планах Трампа по «максимальному давлению» на Иран.