В Турции высказались об идее отказа от системы «все включено» в крупных отелях

Полная отмена системы «все включено» в крупных отелях на турецких курортах не планируется, поскольку вся инфраструктура этих заведений адаптирована под данный формат обслуживания. Об этом сообщила РИА Новости директор отдела контрактов Pegas Touristik Гюлин Коджакая.

«Не существует никаких планов по ликвидации системы «все включено» в больших отелях. Это объясняется тем, что вся инфраструктура была разработана именно для этой модели», — отметила Коджакая в ходе Конгресса курортного туризма.

Она также упомянула о возможности переходного периода, который создаст условия для подготовки к возможной отмене данной системы. По ее словам, курорты Антальи остаются востребованными именно благодаря предложению «все включено».

16 ноября президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу заявил, что система «все включено» в отелях страны привела к тому, что туристы почти не выходят из гостиниц и постоянно едят. Устаоглу считает, что такое поведение отдыхающих может плохо сказываться не только на их здоровье, создавая риски ожирения, но и мешает полноценному раскрытию туристического потенциала страны. Он предложил альтернативную концепцию организации питания в крупных отелях — например, открыть несколько небольших ресторанов.

Ранее стало известно, сколько стоит отдых «все включено» в Турции на Новый год.