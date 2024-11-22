Стало известно, сколько стоит отдых «все включено» в Турции на Новый год

Отдохнуть в Турции на Новый год по программе «все включено» можно от 175 тыс. рублей за двоих. Об этом сообщает АТОР.

Поездка рассчитана на шесть ночей с вылетом 28 декабря. Перелет включен в стоимость тура. Жить предлагается в одном из наиболее бюджетных пятизвездочных отелей Аланьи.

Провести новогодние праздники в «твердых», качественных пятерках Антальи можно за 230-255 тыс. руб. за двоих. «Тяжелый люкс» обойдется почти в два раза дороже — в среднем 450-660 тыс. рублей на шесть ночей за двух человек.

Многие россияне в 2024-м решили арендовать загородный дом на Новый год. Спрос подскочил вдвое. Чаще всего ищут варианты размещения в Московской и Ленинградской областях, а также в Карелии. Арендные ставки на дома за городом на новогодние праздники выросли в среднем на 7%, до 14,6 тыс. рублей. Некоторые сервисы предлагают варианты вдвое дешевле.

Ранее россияне кинулись раскупать новогодние туры в Дубай.