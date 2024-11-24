Правительство расширило границы ТОР на Камчатке и в Приморье

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал ряд постановлений, касающихся расширения границ территорий опережающего развития (ТОР) в Камчатском и Приморском краях. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

В результате расширения границ ТОР «Камчатка» и «Михайловский» на Дальнем Востоке будут созданы условия для осуществления инвестиционных проектов. Постановления были подписаны председателем правительства Михаилом Мишустиным.

В частности, к территории ТОР «Михайловский» будут добавлены земельные участки в Арсеньевском городском округе Приморья. Это позволит реализовать проект по строительству жилого комплекса, который привлечет примерно 684 миллиона рублей инвестиций.

Территория ТОР «Камчатка» также будет расширена за счет участков в Карагинском муниципальном районе Камчатского края. В планах — возведение завода по береговой обработке рыбы, что создаст более 160 рабочих мест и привлечет около 694 миллиона рублей частных инвестиций.

Целью территорий опережающего развития является стимулирование ключевых секторов экономики и привлечение новых инвесторов, что способствует улучшению жизни населения региона. Резиденты ТОР могут пользоваться широким спектром льгот и преференций, такими как сниженные налоговые ставки, упрощенные административные процедуры и ряд других преимуществ.

В сентябре президент РФ Владимир Путин призвал парламент и правительство страны ускорить работу над законопроектом, необходимым для создания на Дальнем Востоке международных территорий опережающего развития.

Ранее правительство расширило границы ТОР «Якутия».