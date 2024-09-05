Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин высказался о запуске международных ТОРов на Дальнем Востоке

Путин поручил ускорить принятие закона о международных ТОРах на Дальнем Востоке

close
ВЭФ

Президент РФ Владимир Путин призвал парламент и правительство страны ускорить работу над законопроектом, необходимым для создания на Дальнем Востоке международных территорий опережающего развития (ТОР). Об этом пишет ТАСС.

В четверг, 5 сентября, глава государства выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Он обратил внимание, что на предыдущем таком мероприятии было анонсировано создание международных ТОРов на территории Дальнего Востока.

«Они должны предлагать глобальные, конкурентоспособные условия для иностранных инвесторов. И прежде всего, конечно, из дружественных стран. <...> Я прошу Государственную думу и правительство РФ ускорить работу над законопроектом, необходимым для запуска международных ТОРов», — сказал российский лидер.

По словам Путина, первая в стране международная территория опережающего развития должна появиться в Пермском крае. Глава государства отметил, что КНР и Белоруссия проявляют к соответствующему проекту большой интерес.

В этом году ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В качестве главной темы форума был назван «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее Путин принял участие в открытии трех новых предприятий на Дальнем Востоке.

Все новости на тему:
ВЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами