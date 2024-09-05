Путин высказался о запуске международных ТОРов на Дальнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин призвал парламент и правительство страны ускорить работу над законопроектом, необходимым для создания на Дальнем Востоке международных территорий опережающего развития (ТОР). Об этом пишет ТАСС.

В четверг, 5 сентября, глава государства выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Он обратил внимание, что на предыдущем таком мероприятии было анонсировано создание международных ТОРов на территории Дальнего Востока.

«Они должны предлагать глобальные, конкурентоспособные условия для иностранных инвесторов. И прежде всего, конечно, из дружественных стран. <...> Я прошу Государственную думу и правительство РФ ускорить работу над законопроектом, необходимым для запуска международных ТОРов», — сказал российский лидер.

По словам Путина, первая в стране международная территория опережающего развития должна появиться в Пермском крае. Глава государства отметил, что КНР и Белоруссия проявляют к соответствующему проекту большой интерес.

В этом году ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В качестве главной темы форума был назван «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее Путин принял участие в открытии трех новых предприятий на Дальнем Востоке.