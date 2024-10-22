Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Правительство расширило границы ТОР «Якутия»

Правительство РФ расширило границы ТОР «Якутия» на 93 тысячи га

close
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Правительство России включило в границы территории опережающего развития (ТОР) «Якутия» дополнительные площади в размере 93 тыс. га. Как сообщается на сайте кабмина, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«В границы ТОР будут включены земельные участки общей площадью более 93 тыс. га на территории Ленского и Мирнинского районов Республики Саха (Якутия)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные территории необходимы для строительства Новоленской теплоэлектростанции и магистрального газопровода, который будет снабжать ее топливом. Работы планируется завершить в 2029 году.

В сентябре президент РФ Владимир Путин призвал парламент и правительство страны ускорить работу над законопроектом, необходимым для создания на Дальнем Востоке международных территорий опережающего развития.

В Республике Саха (Якутия) действуют две территории опережающего социально-экономического развития: ТОР «Якутия» и ТОР «Южная Якутия».

Ранее Путин принял участие в открытии трех новых предприятий на Дальнем Востоке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами