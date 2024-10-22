Правительство расширило границы ТОР «Якутия»

Правительство России включило в границы территории опережающего развития (ТОР) «Якутия» дополнительные площади в размере 93 тыс. га. Как сообщается на сайте кабмина, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«В границы ТОР будут включены земельные участки общей площадью более 93 тыс. га на территории Ленского и Мирнинского районов Республики Саха (Якутия)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные территории необходимы для строительства Новоленской теплоэлектростанции и магистрального газопровода, который будет снабжать ее топливом. Работы планируется завершить в 2029 году.

В сентябре президент РФ Владимир Путин призвал парламент и правительство страны ускорить работу над законопроектом, необходимым для создания на Дальнем Востоке международных территорий опережающего развития.

В Республике Саха (Якутия) действуют две территории опережающего социально-экономического развития: ТОР «Якутия» и ТОР «Южная Якутия».

Ранее Путин принял участие в открытии трех новых предприятий на Дальнем Востоке.