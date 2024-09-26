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В Подмосковье ввели план «Перехват» из-за вооруженного срочника

RT: В Подмосковье ввели план «Перехват» из-за сбежавшего с автоматом срочника

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РИА Новости

В Московской области был введен план «Перехват» для розыска солдата-срочника, который сбежал из многофункционального огневого центра. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

Уточняется, что беглецом является 19-летний Даниил Фоменко. По имеющейся информации, он взял с собой автомат.

До этого сообщалось, что многофункциональный огневой центр находится на территории парка «Патриот». Согласно сведениям с официального сайта парка, это открытое стрельбище площадью 250 гектаров. Поиск молодого человека начался после его отсутствия на построении. Как уточняет Mash, он из Рязани и служит в Преображенском полку.

План «Перехват» включает в себя формирование оперативной группы для поиска транспортных средств, связанных с тяжкими или особо тяжкими преступлениями.

В августе российский срочник сбежал из воинской части ради шашлыка. Об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда. Согласно материалам дела, рядовой М. оставил воинскую часть в городе Чебаркуль на три часа. В это время молодой человек поехал жарить мясо.

Ранее в России впервые обвинили военного в добровольной сдаче в плен.

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