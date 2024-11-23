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В Госдуме сообщили, что выплаты на третьего ребенка не повлияют на пособие

Депутат Лантратова: выплаты на третьего ребенка не окажут влияние на пособие

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Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Выплаты в размере прожиточного минимума на третьего и последующего ребенка до трех лет не окажут влияния на существующее единое пособие. Об этом сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Ранее депутат направила предложение премьер-министру Михаилу Мишустину утвердить соответствующие выплаты для семей, доход которых составляет менее двух региональных прожиточных минимумов.

«Важно подчеркнуть, что эти выплаты не окажут влияния на существующее единое пособие», — сказала Лантратова, отметив, что система соцгарантий функционирует таким образом, что различные виды пособий предоставляются параллельно, дополняя друг друга.

Имеющие право на единое пособие семьи продолжат его получать в полном объеме, а дополнительная выплата на детей до трех лет станет еще одним инструментом поддержки, подчеркнула первый зампред комитета Госдумы по просвещению.

По ее словам, для многодетных семей дополнительная финансовая поддержка от государства может снизить потребность в использовании материнского капитала на текущие расходы и смогут сохранить средства маткапитала для покупки недвижимости или направить его на образование детей.

14 ноября сообщалось, что священник Максим Миняйло предложил отменить материнский капитал, потому что «это помощь девелоперам и строителям».

Ранее в России подготовили демографическую стратегию «семейноцентризма».

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