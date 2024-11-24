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Российская бизнесвумен выставила на продажу один из самых дорогих домов в Сочи

Mash: в Сочи бизнесвумен продает шестиэтажный особняк за 2,4 млрд рублей

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Телеграм-канал «Mash»

Российская бизнесвумен Алла Аксельрод выставила на продажу один из самых дорогих домов в Сочи. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Женщина продает шестиэтажный особняк с бассейном, который находится в элитном комплексе возле санатория «Светлана» и гостиницы «Жемчужина» у побережья. Напротив — Сочинский цирк.

Рядом с особняком находятся пентхаусы Владимира Винокура и Льва Лещенко. Дворец полностью укомплектован дорогой и эксклюзивной брендовой мебелью Ralph Lauren из Италии, а также люксовой техникой. Цена лота — 2,4 млрд рублей.

У Аксельрод было десять фирм, половина из них связаны со строительством в Сочи, но семь компаний уже ликвидировали. Ее недвижимость считается одной из самых дорогих на курорте, она бьет ценовые рекорды домов Красной Поляны.

До этого супруга рэпера Джигана, блогерша Оксана Самойлова рассказала подробности продажи их роскошного особняка. Дом площадью 750 кв. метров в поселке Шато-Соверен супруги изначально оценивали в 200 млн рублей, а после цену сбавили до 155 млн рублей. Покупатели на него, уточнила она, пока не нашлись.

Ранее композитор и продюсер Константин Меладзе поднял цену на виллу в Гурзуфе.

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