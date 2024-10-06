Композитор и продюсер Константин Меладзе поднял цену на виллу в Гурзуфе. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Меладзе увеличил стоимость участка в 12 соток с двухэтажным особняком на 65 миллионов рублей. Продюсер хочет продать недвижимость за 450 миллионов рублей. На участке расположен большой бассейн, спортивный зал, хаммам и винная комната.

Константин Меладзе с его на тот момент женой, певицей Верой Брежневой, покинул Россию после начала спецоперации на Украине. В феврале 2023 года артисты выставили на продажу особняк в Подмосковье. Дом располагается в коттеджном поселке «Миллениум Парк». В особняке площадью 700 кв. м. три этажа. Он оценивается в 299 миллионов рублей.

В октябре 2023 года Брежнева подтвердила развод с Меладзе. Они расстались после восьми лет брака, общих детей у них нет.

В августе Telegram-канал «Светский хроник» заявлял, что Константин Меладзе потерял вид на жительство в России. Подтверждением лишения ВНЖ стала ликвидация бизнеса Меладзе. По данным издания, у композитора ликвидировали ИП 15 августа 2023 года. Причиной прекращения деятельности ИП стало окончание срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в России.

Ранее Вера Брежнева отменила тур.